سفارتا المملكة في عمان والكويت خارج تغطية مواقع التواصل

المواطن _ وليد الفهمي_ جده

خلت قوائم محركات البحث العالمية من حسابات سفارتين للمملكة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أهمية هذه من جهة، وأهمية الدولتين مقر السفارتين من جهةٍ أخرى.

وعلى الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت -وبلا شك- وسيلة مهمة للمواطنين السعوديين بالخارج للتواصل مع السفارة عند وجود حالات تستدعي التواصل معهم، أو حتى للتوعية ونشر الرسائل التي تهم المواطن السعودي بالخارج، إلّا أن سفارتي المملكة في سلطنة عمان والكويت لم يهتما بعمل حسابات لهما بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأمر الذي فتح الباب لوجود حسابات وهمية قد تنشر بيانات مضللة.

واكتفت السفارة السعودية في عمان وكذلك في الكويت بنشر الأخبار والتحذيرات ونحوه عبر الموقع الإلكتروني لهما عبر شبكة الإنترنت فقط، وهي مواقع لا يصل إليها معظم مستخدمي الإنترنت في السعودية.

وطالب المواطنون بتدشين حسابات رسمية لسفارتي المملكة في عمان والكويت أسوة بباقي سفارات المملكة في العديد من الدول التي استخدمت موقع “تويتر” كمنصة للتواصل مع المواطنين في الخارج.