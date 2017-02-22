سفارتنا في إندونيسيا تفك احتجاز 120 سعوديًا.. وترد على الواقعة ببيانٍ ناري

المواطن - الرياض

نجحت سفارة المملكة في إندونيسيا اليوم، الأربعاء، في فك احتجاز 120 مواطنًا اعتقلتهم السلطات في منطقة بونشاك، وسحبت جوازاتهم، كما تم إركابهم في حافلات، ونقلهم إلى العاصمة جاكرتا.

وقدمت السفارة مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة للسلطات الإندونيسية المعنية، حيث قال أسامة محمد الشعيبي، سفير المملكة بإندونيسيا، إن ما حدث غير مبرّر ولا يقبله عقل.

وأكد على أن السفارة ستبحث -عبر القنوات القانونية والدبلوماسية- مع الإندونيسيين الأسباب، موضحًا أن السفارة تفاعلت سريعًا بالاتصال مع المسؤولين، حيث تم إيقاف الحافلات، وإنزال المواطنين داخل السفارة، واستعادة جوازاتهم وتسليمها لهم، وإعادتهم لأماكن إقاماتهم.