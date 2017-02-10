سفلتة الأحياء وإنارتها على طاولة بلدي محايل

المواطن- حسان الصالحي – محايل

ناقش المجلس البلدي بمحايل عسير، طلبات الأهالي بمحايل ومراكزها حيال السفلتة وإنارة الأحياء وذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمبنى البلدية.

وصرّح لـ “المواطن” المتحدّث الرسمي باسم المجلس، الدكتور إبراهيم عسيري، بأن رئيس المجلس البلدي، إبراهيم بن موسى الفاهمي، افتتح الجلسة باستعراض جدول الأعمال الذي كان يحوي مقترحات من أعضاء المجلس البلدي تهم المواطنين من الدرجة الأولى، منها طلب افتتاح مكتب خدمات بلدية ببعض المراكز، وطلبات من الأهالي بسفلتة وإنارة لعدد من الأحياء.

وأضاف “عسيري” بأن المجلس استعرض مبادرات التحوّل الوطني 2020 وما خصص لمشاريع درء السيول، والطرق والمباني والأنسنة، في البلدية الذي تقدّم بعرضها على المجلس، رئيس البلدية المكلف المهندس علي الشهري، حيثُ تمت مناقشة كل هذه الموضوعات من قبل أعضاء المجلس، واتخذوا بشأنها التوصيات اللازمة.