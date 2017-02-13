سفير سريلانكا في المملكة: رؤية 2030 فاتحة خير على بلادنا
أكد أن اثارها الإيجابية سوف تمتد لبلاده

سفير سريلانكا في المملكة: رؤية 2030 فاتحة خير على بلادنا

2017/02/13
الساعة 7:13 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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سفير سيريلانكا

المواطن – ترجمة

طالب سفير سريلانكا في المملكة العربية السعودية محمد عزمي المجتمع السريلانكي المتواجد في المملكة بالتعاون مع السلطات السعودية لتنفيذ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأبرزت صحيفة “كولومبو بيج” تصريحات عزمي خلال المنتدى الثقافي الذي عقد في احتفالات عيد الاستقلال رقم 69 لسريلانكا، والتي أكد فيها أن الحكومة السريلانكية تعمل على خلق ثقافة وسياسة جديدة بين البلدين تدعم النظام الاقتصادي للمملكة ، حيث سيعود ذلك بالنفع أيضاً على سريلانكا. وطالبهم بالمساهمة في تقدم وتطور المملكة العربية السعودية حيث سيمثل ذلك انعكاساً إيجابياً على سريلانكا.

وتستضيف المملكة أكبر عدد من العاملين في الخارج لسريلانكا ويقدر عددهم بـ1.5 مليون نسمة.

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