سقوط “اللبؤات” الداعشية في فرنسا

المواطن - وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية خلية مكونة من 3 فتيات، أطلقن على أنفسهم “اللبؤات”، كن يخططن لهجوم إرهابي داخل البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية، الثلاثاء.

وأوضحت مصادر صحفية أن الفتيات كن على اتصال عبر الإنترنت مع متشددين من تنظيم داعش في سوريا، لا سيما مع رشيد قاسم الفرنسي، الذي قُتل بغارة للتحالف الدولي مطلع فبراير الجاري في الموصل، غربي العراق.

وتواصلت الفتيات مع قاسم عبر موقع تبادل الرسائل الإلكترونية “تلجرام”، حيث يعتقد أن قاسم هو المسؤول في داعش عن التخطيط لأكثر من 15 هجومًا في فرنسا، منها ما تم تنفيذه بالفعل وأخرى تم إحباطها.

ويبلغ عمر إحدى فتيات الخلية 18 عامًا، وقد تم اعتقالها في مدينة “كري” شمالي العاصمة باريس، فيما لم تعلن السلطات عن مكان اعتقال الفتاتين الأخريين، ولا عن المكان الذي كن يخططن لمهاجمته.