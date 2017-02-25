سكولز: المنتخب الإنجليزي يحتاج هذا المدرب!

سكولز: المنتخب الإنجليزي يحتاج هذا المدرب!

2017/02/25
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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سكولز

المواطن ـ وكالات

قال لاعب وسط إنجلترا السابق، بول سكولز، إنه يتمنى تولي مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تدريب منتخب إنجلترا في يومٍ ما.
وقال سكولز لصحيفة (ماركا) الإسبانية: “أتمنى أن يصبح غوارديولا مدربًا لإنجلترا في يومٍ ما.. وينقل طريقة لعبه لنا”.
وأبدى سكولز -الذي قضى مسيرة طويلة كلاعبٍ في مانشستر يونايتد- إعجابه بالطريقة التي يتبعها المدرب “الكاتالوني” مع المنافس المحلي لفريقه السابق.
وأضاف سكولز: “ما يزال يمكنه النجاح في إنجلترا.. يمكنه تطوير الدفاع، لأن كل مباراة يخوضها تحت ضغوط.. لكن الجميع في إنجلترا هم من المعجبين بالطريقة التي تؤدي بها الأندية التي يدربها”.

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