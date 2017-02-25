سكولز: المنتخب الإنجليزي يحتاج هذا المدرب!

المواطن ـ وكالات



قال لاعب وسط إنجلترا السابق، بول سكولز، إنه يتمنى تولي مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تدريب منتخب إنجلترا في يومٍ ما.

وقال سكولز لصحيفة (ماركا) الإسبانية: “أتمنى أن يصبح غوارديولا مدربًا لإنجلترا في يومٍ ما.. وينقل طريقة لعبه لنا”.

وأبدى سكولز -الذي قضى مسيرة طويلة كلاعبٍ في مانشستر يونايتد- إعجابه بالطريقة التي يتبعها المدرب “الكاتالوني” مع المنافس المحلي لفريقه السابق.

وأضاف سكولز: “ما يزال يمكنه النجاح في إنجلترا.. يمكنه تطوير الدفاع، لأن كل مباراة يخوضها تحت ضغوط.. لكن الجميع في إنجلترا هم من المعجبين بالطريقة التي تؤدي بها الأندية التي يدربها”.