سلمان الفرج على أعتاب التجديد.. ويوجه رسالة لرئيس الهلال السابق !

المواطن ـ محمد سلام

قالت مصادر هلالية إن اللاعب سلمان الفرج اتفق على كافة بنود عقده الجديد مع إدارة نادي الهلال، موضحة أن الإعلان الرسمي سيتم في الساعات المقبلة.

وكان الفرج قد ظهر بشكل مميز خلال مباراة فريقه اليوم أمام الخليج ضمن الجولة 19 من دوري جميل، وأحرز هدفاً جميلاً ساهم في فوز الزعيم برباعية نظيفة.

وعقب نهاية اللقاء، قدم سلمان تهنئته إلى جماهير الأزرق، وأشاد بحضور الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، للقاء الخليج، مؤكداً أن حضوره أعطى رونقاً خاصاً للمباراة.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك جمهورنا الغالي الفوز واستمرار الصدارة شكراً لمن حضر رغم الأمطار وشكراً لحضور الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي أعطى رونقاً خاصة للمباراة”.