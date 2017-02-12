سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح وغبار على 6 مناطق

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات عسير و جازان والباحة (مكة المكرمة الشرقية منها) .

كما توقعت هطول أمطار متفرقة على شمال المملكة ،وتكون الضباب على المنطقة الشرقية وأجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الليل .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون الرياح على الخليج ،شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .