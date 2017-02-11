سومنوكس.. أول وسادة إلكترونية تعالج الأرق

المواطن – وكالات

طوّر باحثون بجامعة دلفت الوسادة الروبوت “سومنوكس”، وهي على شكل حبة الفول السوداني وبها مجسات حساسة تقيس معدل التنفس الخاص بالشخص ثم تطلق إيقاع تنفس ثابت وهادئ يلتقطه جسم الإنسان أوتوماتيكياً فيشعره بالاسترخاء ويستغرق في النوم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الجهاز لا يزال نموذجاً أولياً، لكن الباحثين الذين يقفون وراءه يأملون في الحصول على تمويل كاف لطرحه قريباً في الأسواق.

وأوضح الباحثون أن هذه الوسادة الروبوت تجمع معلومات حول مستخدمها من خلال مجساتها بالغة الحساسية، وتستخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان الشخص مستيقظاً أم مستغرقاً في النوم، فتساعد من يعاني من الأرق في تحسين نمط التنفس لديه وبالتالي شعوره بالاسترخاء مما يجعله يتغلب على أرقه.

وقال الباحثون إن دراسات متعددة أظهرت أن التنفس هو أحد أكثر العوامل أهمية للحصول على نوم جيد ليلاً، وتلعب وسادة “سومنوكس” دوراً في إطلاق إيقاع تنفس بطيء وهادئ يشعر الإنسان بالاسترخاء ويجعله يستغرق في النوم خلال دقائق.