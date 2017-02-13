سيارتان BMW و7 جوائز للمتميزات بتعليم عسير

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 7 جوائز على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز ، حيث توجت الفائزات بالجائزة أمس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ، برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، و تضمنت مركبتين “BMW ” ، ومبالغ نقدية وشهادات استحقاق ودروعاً.

وكانت الأستاذة زهرة عسيري في فئة الإدارة المدرسية ، والأستاذة فاطمة الساحلي في فئة المشرفة التربوية ،قد حصلتا على سيارتين وشهادتي استحقاق وجوائز نقدية ، فيما حصلت كل من الأستاذة شهرة غارم ، والأستاذة شريفة الأحمري في فئة المشرفة التربوية والطالبتين حنين عسيري ، وأحلام الوادعي على شهادة استحقاق ومبالغ مالي ، فيما حصدت منسقة الجائزة بتعليم المنطقة الأستاذة فاطمة أبو ملحة المركز الثاني على مستوى المملكة كأفضل منسقة للجائزة .

بدوره هنأ مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان الفائزات ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجب أن يكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد ، وبث روح التنافس في الميدان التربوي ، وتحقيق التميز للعمل التربوي والتعليمي .