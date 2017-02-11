سيدة سعودية بـ #الطائف تنشئ “كيف” أول مقهى للنساء في المملكة

المواطن – الطائف

نجحت سيدة سعودية بمحافظة الطائف بإنشاء أول مشروع من نوعه كمقهى ثقافي نسائي يقدم خدماته بالفترة المسائية ، لتجهيز وعمل كافة أنواع متطلبات الجلسات الثقافية للسيدات.

ويمتاز مقهى السيدة أم مهند ومساعدتها أم نواف بعمل الأيادي السعودية بفتيات مهاريات تماماً ، إضافة إلى أن المقهى يحتوي على قاعة للاحتفالات والندوات.

وأكدت أم نواف أنها ستبدأ قريباً بالعمل على أخذ الأذونات بـتنظيم دورات ولقاءات ثقافية ومحاضرات تهدف إلى تعزيز الوعي وتبادل الثقافات بين المجتمعات النسائية.

وترى صاحبة المشروع أم مهند أن مقهى “كيف” الذي رأى النور خلال الأيام القليلة الماضية يمثل دعوة حقيقية إلى كل بنات حواء للاجتماع وتبادل الحوارات الهادفة للقراءة والتأمل بعيداً عن التشنج، مشيرة إلى أنه سيكون ملتقى للباحثات عن الفكر والهدوء خلال الأيام القادمة ، وفي الوقت ذاته أكدت أنها عملت في المقهى على تناسب الديكور ويضم المقهى أيضاً الإنترنت المفتوح طوال الساعة.

وأكدت المدربة في التنمية البشرية وتطوير الذات ابتسام الشهري لـ “المواطن” أن مثل هذه المقاهي تكون جامعاً كبيراً لسيدات المجتمع وطالبات الجامعة تحت سقف واحد من أجل تبادل الثقافات والخبرات بطريقة رائعة بعيداً عن التعصبات، وتأسيس مثل هذه المقاهي في محافظة الطائف يعد خطوة متميزة للحد من كافة التجاوزات غير السلمية في مجتمعنا.