“سيدتي مول” ينطلق بأرقى صيحات الموضة والأزياء

المواطن – سعيد ال هطلاء

احتفلت مجلة “سيدتي”، أمس الأربعاء، في فندق سانت ريجيس بدبي، بإطلاق “سيدتي مول”، موقع التسوق الإلكتروني الشامل لكل صيحات الموضة والجمال والأزياء، مثبتة بذلك مواكبتها للتطور والحياة العملية، وقدرتها على التجدد والابتكار المستمر، ولتكون بذلك أول مجلة عربية تطلق خدمة التسوق الإلكتروني، حيث حضر الحفل مصممو أزياء، وعدد من المتاجر المعروفة والمشاهير والمؤثرين في السوشيال ميديا، وخبراء أزياء وتنسيق.

قدمت الحفل الإعلامية حبيبة السعدني، حيث رحبت بالحضور، ليفتتح بعدها رئيس التحرير محمد فهد الحارثي حفل الإطلاق بكلمةٍ رحب فيها بالحضور من كبار الشخصيات ومصممي الأزياء، والقائمين على الماركات العالمية، حيث عاد بالذاكرة إلى قرار إطلاق هذه المجلة منذ 35 سنة واكبت فيهم المجلة اهتمامات المرأة العربية، وكل احتياجاتها، لتشهد اليوم خطوة نجاح جديدة في إطلاق موقع تسوق وتنسيق وتعريف بأحدث خطوط الموضة وصيحاتها.

هذا وشكر الحارثي فريق عمل “سيدتي” لدورهم الإيجابي في هذا النجاح، لتبدأ بعدها عروض الأزياء الثمانية، لكل من المصممين والمصممات آفا فاشن، إيمان السحيم، عفة الدباغ، تمارة القباني، رحيل حسين، مهرة وريديما، كريستينا فيديلسكايا، وكارا، والتي تخللها عشاء وموسيقى كلاسيكية، وفقرة غنائية لباميلا فرحات.

وكان موقع سيدتي مول قد انطلق في 2015 كدليل للأسواق والمحال التجارية، أما اليوم فقد تم طرحه كموقع للتسوق الإلكتروني بخدمات متميزة، ليبلغ عدد زائريه مليوناً ونصف المليون زائر، منهم 15 ألف متسوق من السعودية.

وللموقع قنوات تواصل اجتماعي مستقلة على الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، وأنستغرام، وهو دليل للأسواق والمحال التي يتجاوز عددها 1500 محل موزعة على 13 مدينة في السعودية والإمارات، كما يحوي خدمة عملاء مميزة للإجابة على كل استفسارات العملاء، أما الفرع الرئيسي له فهو في دبي وله فروع في جدة والرياض، كما أن فريق العمل موزع بين جدة والرياض وبيروت وعمان.