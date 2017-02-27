“سيلفي” الملك سلمان ورئيس الوزراء الماليزي يجوب مواقع التواصل الاجتماعي

المواطن ـ رقية الأحمد :

لطالما أبدى المواطنون اهتمامًا بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاسيّما أثناء رحلاته الخارجية، وزياراته العائلية، لكن هذه المرة كان للصورة وقع مختلف، إذ تداول المواطنون “السيلفي الملكي” مع رئيس الوزراء الماليزي، وهم يتطلّعون إلى نتائج جولته أيّده الله الآسيوية الكبرى، ومخرجاتها التي ستنعكس على المدى القصير والطويل في حياتهم.

وبكثير من الفخر والأمل، جاءت ابتسامة الملك سلمان في هذه الصورة، لتضفي الثقة على المواطنين المترقبين، للاتفاقات العلمية والاقتصادية المرتقبة، في محطّته الأولى ماليزيا، من الجولة التي ستشمل 7 دول آسيوية كبرى.

ولهجت تغريدات المواطنين عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بالتوفيق، لاسيّما أنَّه ليس مجرد ملك عربي، بل هو منارة الشرق الأوسط، وصاحب الثقل الأكبر في المنطقة، فضلاً عن دوره الإسلامي، وما له من تأثير.