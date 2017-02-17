سيول الدلم تنمع الصلاة في المساجد والمؤذن: صلوا في رحالكم

المواطن – الدلم

تعرض مركز الدلم في محافظة الخرج الى موجة غير مسبوقة من السيول التي أغرقت العديد من البيوت ومنعت المصلين من الوصول الى المساجد.

وأظهر فيديو متداول المؤذن في مسجد أحد أحياء الدلم وهو يطلب من المصلين الا يخاطروا بالخروج الى المسجد في صلاة الفجر قائلا لهم ” صلوا في رحالكم”.

وكانت الأمطار الغزيرة التي سقطت مساء أمس على مركز الدلم ونعجان قد أدت الى جريان وادي ماوان ووادي الخبي ووادي العين مما أدى لإرتفاع منسوب السيول في طرقات الدلم ومحاصرة العديد من المباني والأحياء .

من جهته شدد الدفاع المدني على أهالي الدلم بضرورة اتباع تعليمات السلامة مشيرا لعدم وجود وفياتحتى الان.

وتعرضت الدلم لموجة من الأمطار ضمن الحالة المطرية التي تمر بها المملكة خلال الأيام الأخيرة وسط تحذيرات من قطع مجاري الأودية والسيول وعدم الخروج للتنزه خاصة للعائلات.