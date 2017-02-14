شؤون إيرانية: إيران الخمينية ستحاول خداع دول الخليج بالوعود

المواطن – الرياض

قال حساب شؤون إيرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور الكويت وعمان قريباً.

وأضاف أن إيران الخمينية ستحاول مخادعة دول الخليج بإعطاء وعود وستقول إننا سنحتاج إلى كبح جماح المتطرفين والأصوليين بالداخل وتحسن علاقاتنا معكم يسهم بذلك”.

وحذر “شؤون إيرانية” بأنه لا ينبغي أن ننخدع بوعود الثعلب روحاني والوجه المبتسم (بزيادة) ظريف ، ننتظر خطوات على الأرض تثبت جدية إيران وليس تكرار لأسطوانة مشروخة.

وأضاف شؤون إيرانية أن “أي مرونة مع إيران الآن دون تغيير حقيقي على الأرض للسلوك العدواني للنظام في المنطقة يعني عودتنا إلى المربع الأول وسنعاني أكثر مستقبلاً”.