شؤون الحرمين ترد على فتوى الدواعش بمقطع للشيخ صالح بن حميد

المواطن – مكة المكرمة

اقتبست الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطعاً من خطبة جمعة للشيخ صالح بن حميد، ألقاها في الحرم المكي في شهر شوال من العام الماضي، للرد على فتوى مضللة يروج لها متطرفو “داعش” ومن شابههم.

وكتبت الرئاسة على حسابها بـ “تويتر” أن من تلبيسات المتطرفين قولهم: “لا يفتي قاعد (أي غير مجاهد) لمجاهد”، مضمنة التغريدة جزءاً من الخطبة المعنية التي فند فيها الشيخ صالح هذه الفتوى.

وقال بن حميد في خطبته: “جاذبية اللفظ أضلتهم عن فساد المعنى، إذ لم يقل أحد من علماء المسلمين بهذا على طول تاريخ الجهاد”، مدللاً: “وهل كان كل علماء المسلمين في أوقات الجهاد في الثغور والمغازي وجبهات القتال؟”.

وأكد الشيخ أن فتواهم لا تستند إلى نص شرعي، مؤكداً أن ما هم فيه ليس جهاداً، وأنه ليس كل المجاهدين علماء، مشيراً إلى أن القاعدين حتى في حالات الجهاد الواجبة قد يكونون معذورين.

