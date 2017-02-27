شاب سعودي يتحدث الأوردية بطلاقة.. “المواطن” تكشف قصته

المواطن - وليد الفهمي- حائل

بعد أن تداول عدد كبير من مغردي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي وهو يتحدث اللغة الأوردية بطلاقة في مقطع لم يتجاوز الدقيقين.

“المواطن” تواصلت مع الشاب ليكشف تفاصيل موسعة حول ذلك المقطع المتداول وحقيقة تحدثه بتلك اللغة التي أبهرت نشطاء تلك المواقع مطالبين بالاستفادة منه .

وأوضح الشاب عناد سالم محمد الشمري البالغ من العمر 27 عاماً والذي يسكن حائل أن المقطع تم توثيقه قبل ما يقارب عاماً من الآن عندما كان يعمل حارس أمن بإحدى شركات الملابس المشهورة .

وأضاف: “فوجئت في أحد الأيام بحدوث مشاجرة بين أحد أقاربي ومدير الفرع الذي أعمل به وهو من الجنسية الهندية وتحدثت معه بأن قريبي لن يكرر ما بدر منه وسوف يتم استدعاء خاله إن تكرر ذلك”.

وأكمل الشمري: أتكلم مع 6 جنسيات هي (النيبالية –الهندية – الباكستانية –البنجلاديشية– الأفغانية – السريلانكية) دون مشاكل ولله الحمد , مبيناً أنه يتحدث الآن بالإضافة إلى اللغة الأوردية البنجابية.

وأردف: تعلمت اللغة وأنا في صغري وتحديداً في عمر التاسعة بمزرعة عمي حيث كان يعمل لديه عامل من الجنسية الباكستانية منذ 33 عاماً وتعلمت منه الصبر وحفظ الكلمات وترجمتها للغة العربية وهو ما جعل تلك اللغة محبوبة لي.

واختتم الشمري حديثه بالقول: عملت في أحد أسواق الخضار أيضاً وتعلمت من بعض العمالة التي عملت معها بعض الكلمات التي أضفتها إلى ما تعلمته بالسابق الأمر الذي أصبحت معه أتقن اللغة الأوردية بنسبة 90% عندما وصلت بالمرحلة المتوسطة بحمد الله.