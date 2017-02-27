شاهد .. آخر احصائية لعملية التسجيل في حساب المواطن

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أظهرت آخر احصائية لعملية التسجيل في برنامج حساب المواطن قرابة الـ 11 مليون شخص حتى ظهر اليوم الاثنين .

وكشف المركز الاعلامي في برنامج حساب المواطن أن مجموع المسجلين حتى ظهر اليوم الاثنين 10،801،791 شخص فيما بلغ عدد التابعين لهم 7،666،883 ، والمستفيدين الرئيسيين 3،134،908 .

وبين المركز أن 1،658،861 مستفيد رئيسيي رب أسرة سجل في البوابة ، والتابعين لهم 6،043،362 ، بما مجموعه 7،702،223 .

وشكل حاملو بطاقات التنقل 1،056 رب أسرة والتابعين لهم 4،673 ، بما مجموعه 5،729 ، و1،108 فرد مستقل .

وبلغ عدد المواطنات المتزوجات من غير السعوديين 8،222 والتابعين لهم 17،404 بما مجموعه 25،626 شخص .

وكشف المركز الاعلامي في احصائيته أن 398،937 رب أسرة ضمانية تم تسجيله في البرنامج و1،557،518 تابع لهم بما مجموعه 2،000،381 ، و476،886 فود مستقل من مستفيدي الضمان .