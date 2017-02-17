شاهد أبرز لقطات مباراة الهلال والخليج بعدسة “المواطن”

المواطن – محمد سلام – تصوير – فارس القحطاني



التقطت عدسة “المواطن”، أبرز لقطات مباراة الهلال والخليج، التي انتهت قبل قليل، بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.

وأظهرت اللقطات الخاصة بـ”المواطن”، التواجد الجماهيري، لمساندة فريق الهلال من مدرجات ملعب الملز، كما رصدت احتفالات لاعبي الهلال، عقب تسجيل الأهداف في مرمى الخليج.

وواصل الهلال صدارته لدوري جميل للمحترفين برصيد 47 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 14 في المركز الثالث عشر.

وقدم نجوم الزعيم عرضاً مميزاً في اللقاء، ونجح ليو بوناتيني في تسجيل الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 28 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن الهلال من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عن طريق سلمان الفرج 53، وتمكن كارلوس إدواردو من العودة للتهديف بإحرازه الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 60، وختم ليو بوناتيني رباعية الزعيم برأسية متقنة عند الدقيقة 74، مسجلاً الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز الهلال برباعية نظيفة.