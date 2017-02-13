شاهد.. أمطار الرياض توثقها صور ومقاطع المواطنين

المواطن – الرياض

وثّق العديد من المواطنين بالفيديو والصور أمطارَ الرياض التي هطلت أمس واليوم على أحياء متفرقة من المنطقة، داعين الله أن تكون صيباً نافعاً.

وتبادل المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وثقوها بكاميرات هواتفهم الجوالة، والتي تُظهر مدينة الرياض ومبانيها الشاهقة وقد زادتها الأمطار رونقاً وجمالاً.

كما وثق المواطنون بالصور العواصف البرقية التي صاحبت أمطار الرياض ليلة أمس.

ودعا المغردون أن يجعل الله هذه الأمطار سُقيا خير للجميع وأن ينفع الناس بها.

وحذر المغردون من تجاوز حدود السرعات على الطرق الخارجية مع تساقط أمطار الرياض بكثافة خلال الساعات الأولى من اليوم.