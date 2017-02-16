شاهد.. أمين عسير منفعلًا: لا تحاول أن تحمّل أمانة المنطقة مسؤولية ما حدث!

المواطن ـ رقية الأحمد

استنكر أمين عسير، صالح القاضي، تحميل أمانة المنطقة مسؤولية الأضرار الناجمة عن الأمطار التي شهدتها مدن ومراكز المنطقة التي أودت بحياة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في حي المنسك بأبها، فضلًا عن أضرار الطرق والمركبات.

وأبرز القاضي، في حديثه لقناة “العربية”، الأربعاء، تعرّض مدن عالمية كبرى لمثل تلك الأمطار والفيضانات، مضيفًا: “لا نلقي اللوم دائمًا على الخدمات والبنية التحتية”.

وأقر القاضي بأنه: “قد يكون هناك قصور في البنية التحتية”، مبينًا أنه: “هطلت كميات غير مسبوقة من الأمطار في منطقةٍ جبلية يكون فيها انحدار المياه سريعًا وقويًا، وهذا كان أكبر مسبب لإغلاق الشوارع”.

وتبرّأ أمين عسير من المسؤولية مجددًا، معلنًا أن: “بعض المواطنين تعدوا على مجاري الأودية، مما غيّر مسارها وأصبحت تخترق شوارع وأحياء”.

وبعدما حاصره المذيع خالد مدخلي بسؤاله المتكرر: “لماذا غرقت أبها، وفشلت مشاريع أمانة المنطقة فيها؟”، أجاب القاضي غاضبًا: “أنت تسأل وتجيب”، مكررًا: “كانت الأمطار غير مسبوقة، وبكميات كبيرة، وفي فترةٍ زمنية محدودة، وأنت تعلم أن هذا يحدث في معظم مدن العالم التي تجتاحها الأمطار والفيضانات”، ليرد المذيع باستغراب: “يعني كل ما حدث الآن قضاءً وقدر!!”.

وأجاب القاضي: “لا يا أخي، لا تحاول أن تحمّل أمانة المنطقة مسؤولية ما حدث! أنا أجيبك وأنت تحاول دائمًا أن تلقّنني ما تريد أن تقول”، كاشفًا أنه: “الآن، تم تخصيص مبلغ 186 مليونًا لمعالجة مواقع الخلل في تصريف السيول في أبها”، مقرًا بوجود أخطاء في تصريف الأمطار في أحياء المنسك والمروج.

وأوضح القاضي أن الأمانة طالبت بميزانيات وتمّت اعتمادها، وستتم معالجتها حاليًا، مبينًا أن: “المشاريع السابقة للمنطقة تم تنفيذها تحت إشراف جهات رقابية تتابع وتتأكد من التنفيذ والصرف”.