شاهد.. إطار سيارة يرتطم بأحد المشاة

شاهد.. إطار سيارة يرتطم بأحد المشاة

2017/02/22
الساعة 8:59 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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