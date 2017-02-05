شاهد.. احتراق سيارة مرسيدس وسط ذهول المارة

شاهد.. احتراق سيارة مرسيدس وسط ذهول المارة

2017/02/05
الساعة 8:29 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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احتراق مرسيدي

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