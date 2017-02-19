2017-02-19 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. اختبارات لدراجة طائرة في موسكو شاهد.. اختبارات لدراجة طائرة في موسكو 2017/02/19 الساعة 8:29 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 230 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. سمك قرش يلعب مع غواص تيوب المواطن شاهد.. شرطي ينقذ امرأة وكلبها من حريق في منزلها شاهد.. لحظة تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومتهم شاهد.. سمك قرش يلعب مع غواص شاهد.. تصادم وانقلاب عشرات الدراجات خلال سباق شاهد.. جدة صينية تمارس كونغ فو في الـ 94 من عمرها غرائب بالصور.. السلاح الأكثر تدميرًا في التاريخ معروض للبيع موكب للأفيال في لاوس.. أرض المليون فيل تكنولوجيا تتوقع سقطات المسنين قبل ثلاثة اسابيع من حدوثها اكتشاف كائنات حية خاملة عمرها 50 ألف عام بالفيديو.. مسنّة في الـ 64 تلد توأمًا بصحةٍ جيدة فيسبوك تكنولوجيا شاهد.. خاصية Portrait Mode في آيفون 7 بلس بيع أكثر من مليار ونصف هاتف في 2016 4 طرق لحماية عينك عبر الوضع الليلي سامسونج تسعى لمنع انفجار هواتفها بطريقةٍ جديدة ميزة جديدة لفيس بوك تخص تويتر وسناب شات -