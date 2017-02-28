شاهد.. الاحتلال الفارسي يشعل غضب مواطني إقليم بلوشستان باستهداف المدنيين

المواطن ـ

أشعل استهداف قوات الاحتلال الإيراني لمواطنين في إقليم بلوشستان، حالة من الغضب الشديد، لاسيما أنَّ القوات المحتلة أطلقت النيران عشوائيًا عليهم، مما أدى لإصابة 7 منهم، خلال اليومين الماضيين في حادثتين متفرقتين.

وكشفت مصادر بلوشية، في تصريح للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا”، أنَّ “الوضع داخل إقليم بلوشستان، أصبح متأزمًا جداً بعد تعمد قوات الاحتلال الفارسي إطلاق النار على سيارة تحمل مواطنين بلوش، مساء أمس الاثنين 27 من شباط/فبراير الجاري، مما أدى لإصابة 4 بإصابات بالغة”.

وأشارت إلى أنَّ “الواقعة تتلخص في مرور مواطنين بلوش مستقلين سيارتهم عبر نقطة مرور بمدينة (سرباز) البلوشية، فوجئوا بإطلاق قوات الاحتلال النيران عليهم دون سابق إنذار أو مبرر، مما أدى لإصابتهم ونقلهم إلى مستشفى (خاتم الأنبياء) في مدينة (إيرانشهر) البلوشية”.

وأبرزت المصادر “حالة الخوف البالغ التي تعيشها قوات الاحتلال، بعد الحادث، مما دفعها لإخلاء النقطة العسكرية التي وقع فيها الحادث، خوفاً من فتك المقاومة البلوشية بهم”.

في سياق متّصل، أكّد نشطاء حقوق إنسان “بلوش”، أنَّ “الحادث الثاني وقع قبل يومين لمواطنين بلوش، كانوا يستقلون سيارة، وتم إطلاق النيران عليهم في منطقة (جون آباد) في أطراف مدينة (زاهدان) عاصمة إقليم بلوشستان، لتتحطم سيارتهم بعد انحرافها وانقلابها نتيجة لإطلاق النار”.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا، لقائد السيارة وهو يتحدث عن استهداف قوات الاحتلال دون مبرر لسيارتهم، وسط تفاعل كبير وموجة غضب ضد قوات الاحتلال.

يذكر أنَّ الحادثتين جاءتا في ظل موجة استهداف المواطنين البلوش في بلوشستان المحتلة من قبل قوات الاحتلال الفارسي، حيث يقتل سنوياً المئات من المواطنين، نتيجة استهدافهم بنيران الاحتلال العشوائية، وذلك بسبب حالة الطوارئ غير المعلنة التي يعيشها الإقليم، نتيجة للمقاومة القوية من جانب الشعب البلوشي، والعمليات النوعية التي ينفذها جيش العدل البلوشي، إذ إنَّ هناك مناطق لا يستطيع الاحتلال السيطرة عليها بشكل كامل.