شاهد التصميم النهائي لهاتف HTC One X10 الجديد

المواطن – وكالات

كشفت صورة مسربة حديثة لهاتف HTC One X10 والتي جاءت لتأكيد الاسم الخاص بالهاتف فضلاً عن شكل التصميم، حيث تأتي هذه الصورة الجديدة بعد عدد من التسريبات السابقة التي ظهرت خلال الشهر الماضى والتي كشفت عن بعض مواصفات الهاتف المنتظر.

ومن المرتقب أن يأتي الهاتف بسعر 174 دولارًا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة ستطلق الهاتف خلال فعاليات معرض MWC أم لا.

مواصفات HTC One X10:

– شاشة كبيرة 5.5 بوصة بدقة عرض 1920×1080 بيكسل HD IPS.

– الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass.

– معالج ثمانى النواة MediaTek Helio P10.

– ذاكرة وصول عشوائى 3 جيجا بايت.

-ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت.

– يمكن إضافة كروت زيادة السعة microSD حتى 2 تيرا بايت.

-يعمل بنظام أندرويد نوجا 7.0، مع واجهة HTC Sense UI.

-شريحتا اتصال Nano SIM

– كاميرا خلفية 16.3 ميجا بيكسل وفلاش مزدوج.

– كاميرا أمامية 7.9 ميجا بيكسل.

– مستشعر بصمة الإصبع.

-يدعم اتصالات الجيل الرابع.