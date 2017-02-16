شاهد.. #الخرج تحت مطرقة المطر سيول وشلالات وشوارع غريقة

المواطن ـ الخرج

أصدر النظام الآلي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لمحافظة الخرج، من عواصف رعدية، مصحوبة بأمطار غزيرة، في الحالة المناخية التي تبدأ في تمام الساعة 19:30 من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة 22:30 مساء.

وحذّرت الأرصاد من استمرار الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى جريان السيول، إلا أنَّ المواطنون وثّقوا جريان شلالات شمال حوطة بني تميم، حول وادي العين غرب الخرج، جنوب منطقة الرياض.

وبدوره حذّر الدفاع المدني أهالي نعجان، من السيول المنقولة من وادي العين، فيما غرقت كلّيات جامعة الأمير سطام في محافظة الخرج نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم الخميس.

يذكر أنَّ المواطنين وثّقوا أيضًا السيول وهي تقطع طريق الرياض الخرج السريع، وتداولوا تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.