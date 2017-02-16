شاهد.. الدفاع المدني يستنفر طواقمه للبحث عن #مفقودة_في_وادي_الحاير والغيدان يقترح الحل

المواطن ـ رقية الأحمد

تناول الإعلامي والصحفي صلاح الغيدان، اليوم الخميس، مشكلة وادي الحائر، والحالات الكثيرة التي شهدها وفقدان أطفال خلال جريانه، مقترحًا الحل لهذه المشكلة.



نزهة بريّة تتحول إلى نكبة:

وعبر وسم “مفقودة في وادي الحاير”، على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، غرّد الغيدان، موضحًا أنَّ طفلة عمرها 13 عامًا، خرجت مع ذويها في نزهة برية، وتزحلقت في رغوة الوادي، مشيرًا إلى أن أمها وأختها حاولتا اللحاق بها، إلا أنَّ المواطنين في الموقع منعوهما”.

وأضاف أنَّ “الأم الآن في العناية، وأختها مريضة، والفتاة المفقودة لم يتم العثور عليها حتى الآن”، مشدّدًا على أنَّ “الوادي مازال يشكل خطرًا على الآخرين”.



الدفاع المدني يبدأ البحث:

وبيّن الغيدان أنَّ “الدفاع المدني جهز قوة كاملة، وبدأت عمليات البحث”، سائلاً المولى أن يجدي ذلك نفعًا، وتعود الفتاة إلى ذويها سالمة معافاة، وأن يجد المسؤول حلاً لهذا الوادي، الذي يحتاج إلى سياج على طرفيه، لمنع الأطفال من الانجراف كما حدث مع هذه الطفلة، لاسيّما أنّها ليست الوحيدة فقبلها حالات كثيرة.

