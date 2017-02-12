شاهد.. الشرطة تنقذ مشتبهاً به تعرض لحادث أثناء فراره

شاهد.. الشرطة تنقذ مشتبهاً به تعرض لحادث أثناء فراره

2017/02/12
الساعة 8:33 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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الشرطة مشتبه به

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