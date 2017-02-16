شاهد.. الضباب يعانق #الرياض و #أبها ترتدي حلّة الشتاء والشمال يتزيّن بالأبيض

المواطن ـ رقية الأحمد

عانق الضباب صباح اليوم الخميس، مناطق عدة في المملكة، تاركًا بصمة في الأنفس وعلى الطرقات، إذ احتفى المواطنون بالمناظر الخلابة، ملتقطين الصور والمقاطع، لتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحوّل الضباب العاصمة الرياض، إلى عاصمة الضباب، لتكون أبهى من لندن الشهيرة بأجوائها الماطرة والضبابية، وعلى الرغم من الارتباك المروري، إلا أنَّ ذلك لم يمنع المواطنين من الاستمتاع بالأجواء.



ووثّقت الصور كيف شكلت السحب منظرًا خلابًا يتوسط المركز المالي وأعلى برج رفال في الرياض، فيما رصدت أخرى واقع مدينة أبها في منطقة عسير، التي زادها الضباب بهاءً وجمالاً.

وفي الشمال، بدأ الزائر الأبيض يترك بصمته خلفه، إذ تساقطت الثلوج في مواقع عدة، واعدة بأوقات من المرح في الأجواء الباردة، إذ تمنى غالبية المغرّدين الخروج للاستمتاع بالمناظر.

وفي السياق ذاته، شهدت المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة، رصدها المواطنون عبر مقاطع فيديو عدة، بعدما غرقت الشوارع، وبدأت معاناتهم في استخدام الطرقات.

