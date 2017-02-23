شاهد.. الطفل سلطان الحارثي: أقعدتني الإعاقة عن الحياة وأناشد بعلاج حالتي النفسية

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

تداول المغرّدون، مساء الأربعاء، مقطعًا للطفل سلطان الحارثي الذي تأثر نفسيًا جرّاء الحالة المرضية التي ألمّت به، مناشدًا بعلاجه.

وقال الصبي -الذي لم يتجاوز عمره الـ 10 أعوام- في المقطع المتداول عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنه يتمنى علاج حالته الجسدية والنفسية بعدما حرمه المرض من التمتّع بطفولته، واللعب مع أقرانه، وأقعده عن ممارسة حياته الطبيعية.

وأثار المقطع تعاطف المواطنين الذين تمنّوا للطفل الشفاء، سائلين المولى أن تصل مناشدته إلى المسؤول المعني، وتقديم العون له وعلاجه، ليمارس حياته الطبيعية كباقي الأطفال في سنّه.