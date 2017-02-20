شاهد.. انقلاب سيارة شرطة بسبب الأمطار بالمغرب

شاهد.. انقلاب سيارة شرطة بسبب الأمطار بالمغرب

2017/02/20
الساعة 9:08 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انقلاب امطار

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