شاهد.. انهيار جسر يتسبب بسقوط شاحنة

شاهد.. انهيار جسر يتسبب بسقوط شاحنة

2017/02/14
الساعة 8:36 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انهيار حافلة

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