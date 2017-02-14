شاهد.. انهيار صخري بالجزائر يودي بحياة فتاة

شاهد.. انهيار صخري بالجزائر يودي بحياة فتاة

2017/02/14
الساعة 8:29 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انهيار صخري الجزائر

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