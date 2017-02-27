2017-02-27 ziad الرئيسيةحصاد اليوم شاهد بالصور .. احتفاء جامعة ملايا الماليزية بملك الحزم شاهد بالصور .. احتفاء جامعة ملايا الماليزية بملك الحزم 2017/02/27 الساعة 7:15 مساءً - فيحصاد اليوم, زيارات ملكية 405 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. خدعة تجعل معتمرين يصلون عند “دراجة أبونا آدم” في جدة! وثّق معتمر باكستاني لحظة زيارته لما يعتقد أنه دراجة تيوب المواطن بالفيديو.. لحظة منح الملك سلمان الدكتوراه الفخرية في ماليزيا بالفيديو.. عمال خارقون الأسرع في العالم بالفيديو.. نوكيا 3310 يعود للأسواق رسمياً لهذا السبب بالفيديو.. دبّاب يطارد شابين فقدا السيطرة عليه بالفيديو.. يقظة معلم تنقذ عاملاً من الإصابة بعد سقوطه من ارتفاع غرائب كيف أودت عجرفة طبيبة بريطانية بحياة طفلة تأخرت 4 دقائق عن موعدها؟ احذري شد الشعر فهذه عواقبه! 7 كواكب تشبه الأرض.. هل يمكنك العيش فيها؟ حادث مذهل بالفيديو.. إطار سيارة طائش يطيح برجل في البرازيل 11 سراً لا يعرفها المسافرون جواً.. رقم 8 مفاجأة! فيسبوك تكنولوجيا نصيحة للمغرّدين من الداغستاني: حروفك تشكّل قيمتك فكن فطنًا تويتر يدافع عن ترامب “فقط”.. ما سر العلاقة بينهما؟! خدمة جديدة “صوتية” لجوجل على أندرويد 7 أسباب تجعل تغيير كلمات المرور الخاصة بك ضرورة صور.. هذه مواصفات جلاكسي تاب S3 الجديد -