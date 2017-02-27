شاهد بالصور .. احتفاء جامعة ملايا الماليزية بملك الحزم

شاهد بالصور .. احتفاء جامعة ملايا الماليزية بملك الحزم

2017/02/27
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, زيارات ملكية
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