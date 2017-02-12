شاهد.. بالصور.. الجوازات تستعرض مجسمات الكاونترات الجديدة للمطارات الدولية

المواطن - الرياض -تصوير- جلال النعمان

أقسام عديدة تقدّمها الجوازات في مهرجان الجنادرية جعلتها الأكثر تميزًا في المهرجان هذا العام، واستعرضت مجسمات الكاونترات الجديدة في المطارات الدولية.

وشهدت كاونترات الجوازات في الجنادرية إقبالًا من جانب الزوار -خاصةً الأطفال- للاطّلاع على خدماتها في المهرجان، والمتمثلة في ركن نشأة الجوازات، وركن مراحل تغيير الزيّ العسكري للجوازات، والركن الخاص بأجهزة الكشف عن التزوير الذي يحتوي على أجهزةٍ وتقنيات متقدمة للكشف عن الوثائق المزورة، وركن معهد الجوازات.

ويوجد في المهرجان الركن الخاص بخدمات الجوازات الإلكترونية -“أبشر” و”مقيم”- الذي يهدف إلى توعية زوار المهرجان بالخدمات الإلكترونية المقدمة، وركن المركز الإعلامي الذي يقدم الخدمات الإعلامية، والتواصل مع الإعلاميين والوسائل الإعلامية، وصياغة الأخبار، ومعالجة الصور، ونشر الأخبار عن طريق بوابة الجوازات الإلكترونية، وعرض إصدارات الجوازات الإعلامية والأفلام الوثائقية، وركن الشؤون الهندسية.

وهناك أيضًا ركن المنافذ الدولية الذي يتم من خلاله تصوير الأطفال الزائرين للمعرض، وإهداء الصور لهم داخل غلاف يحمل شعار الجوازات.



وأضافت الجوازات في جناحها ركنًا لجوازات المستقبل الذي يتواكب مع رؤية المملكة (2030)، ويشارك فيه زائر الجناح بأفكاره ورؤيته للجوازات المستقبلية والخدمات التي يرغب إضافتها، وركنًا للقسم النسوي الذي يعرض الخدمات المقدمة من موظفات الجوازات في الأقسام النسوية بجوازات المناطق أو المنافذ الدولية.

وحرص ذوو الأطفال على التقاط الصور التذكارية لهم في أركان المعرض وسط فرحة ملحوظة من الأطفال بسبب زيارتهم.