شاهد بالصور .. الرياض تحت زخات المطر

شاهد بالصور .. الرياض تحت زخات المطر

2017/02/14
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
320
0
طباعة
امطار الرياض 14-2-2017 1

المواطن – واس

هطلت اليوم أمطارٌ خفيفة على مدينة الرياض، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الأرصاد قد توقعت، اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية والجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة.

امطار الرياض 14-2-2017 امطار الرياض 14-2-2017 1 امطار الرياض 14-2-2017 2 امطار الرياض 14-2-2017 3

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالصور.. مدير جامعة الملك خالد يفتتح مؤتمر اللغة العربية على الشبكة العالمية

المواطن – أبها نيابة عن وزير التعليم الدكتور