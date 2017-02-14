شاهد بالصور .. الرياض تحت زخات المطر

المواطن – واس

هطلت اليوم أمطارٌ خفيفة على مدينة الرياض، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الأرصاد قد توقعت، اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية والجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على تلك المناطق كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة.