شاهد بالصور .. اليوم الأخير للجنادرية يشهد اقبالا على معرض الجوازات

المواطن - الرياض

شهد معرض المديرية العامة للجوازات في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية الواحد الثلاثين، وفي يومه الاخير إقبالاً كبيراً من الزوار، وذلك للإطلاع على الخدمات التي يقدمها المعرض للمستفيدين.

وتم دعم المعرض بمتحف تراثي يعرض العديد من القطع التراثية من المقتنيات والمستندات النادرة والأدوات القديمة التي تتجاوز العقود، بالإضافة لعرض مركبة تاريخية ووثائق نادرة تحكي جانباً من تاريخ الجوازات التي ساهمت في جذب الزوار والمهتمين الذين لفتت أنظارهم تلك المعطيات التاريخية السعودية التي تفوح منها رائحة عبق الماضي.

وشمل ركن نشأة الجوازات استعراضا لمدراء قطاع الجوازات بدء من اول مدير عام للجوازات والجنسية وهو الاستاذ عبدالله يحيى الجفري مرورا بالأستاذ ابراهيم عبدالله السدحان ثم الاستاذ صالح السالم وبعد ذلك الاستاذ ناصر بن ابراهيم الزيد كاخر المدراء المدنيين لقطاع الجوازات ، بينما جاء اللواء عبدالقادر بن عبدالحي كمال كأول مدير عام “عسكري” للجوازات ، وذلك في عام 1401هـ وحتى شهر ربيع أول من عام 1403هـ ، بعد ذلك جاءت فترة الفريق فهد بن محمد الشريف كأطول فترة إدارة من عام 1403 وحتى 1417هـ ، ليحل مكانه بعد 17 عام الفريق اسعد عبدالكريم والذي استمر حوالي ثلاث سنوات وأشهر ثم جاء اللواء عبدالعزيز بن جميل سجيني بعد ذلك واستمر مديرا عاما للجوازات مدة خمس سنوات حتى 1425هـ وهو العام الذي استلم فيه الفريق سالم بن محمد البليهد إدارة الجوازات حتى عام 1435هـ لمدة دامت عشر سنوات ، فيما استلم اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى إدارة الجوازات عام 1435هـ ولا يزال حتى الان .

وجاء ركن الوثائق الرسمية كأحد أهم الأركان الذي يستعرض من خلاله تاريخ الجواز السعودي منذ عهد الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) مؤسس المملكة العربية السعودية وكان يسمى مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها وذلك في عام 1344هـ، ثم بعد ذلك تم تغيير مسمى الجواز إلى جواز سفر المملكة العربية السعودية، وقد تطور الجواز السعودي على مراحل حتى أصبح اليوم أحد أهم الجوازات في العالم شكلاً وقوة.

كما استعرض في ركن الوثائق الرسمية (تصريح الإقامة) والذي سمي فيما بعد بـ (رخصة الإقامة) ثم أصبح الآن يسمى بهوية مقيم، كما حظي الركن بنسخة من تذكرة المرور البرية والتي صدرت في عام 1365هـ، أيضا وضع القائمون على المعرض بعض الأختام القديمة وكذلك نسخ من أول إصدارات البطاقات العسكرية لمنسوبي الجوازات.

كما يقدم القائمون على ركن الخدمات الالكترونية العديد من الخدمات للزوار من خلال تسجيلهم في الخدمات وتفعيل النظام لهم، إضافة إلى ما يقدمه ركن هوية مقيم من طباعة الهوية للزوار.

فيما اشتمل المركز الإعلامي على تعريف بالحملات الإعلامية التي تقوم بها المديرية العامة للجوازات على مدار العام والعديد من الأفلام الوثائقية عن القطاع وكذلك فلم يعبر عن تفاعل المستفيدين مع مواقع التواصل الإجتماعي للجوازات.