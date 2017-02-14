شاهد بالصور.. انطلاق التمرين التعبوي وطن 87

المواطن - المدينة المنورة

دشّن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، أمس انطلاق فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني (وطن 87)، وذلك بمركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والمتقدمة بمنطقة المدينة المنورة الذي تشارك فيه وحدات وأفراد يمثّلون مختلف القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يستمر حتى 9/6/1438هـ.

وفور وصول مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات إلى مقر الحفل، استعرض مقر التمرين، حيث وقف على ما تم تجهيزة لجميع المشاركين من تجهيزات لإنجاح كل المهام التدريبية، حيث يرافقه مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار الحربي، وجميع مدراء القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المشاركة في التمرين التعبوي (وطن 87).

وعقب ذلك، استعرضت القوات المشاركة في التمرين رفع علم التمرين على سارية الميدان، إيذانًا ببدء فعاليات التمرين التعبوي المشترك (وطن 87)، كما اطّلع على أبرز المرافق والتجهيزات الميدانية التي يحويها مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والمتقدمة بمنطقة المدينة المنورة، ثم زار مركز القيادة والسيطرة بالموقع، واطّلع على عرضٍ مرئي يشرح آلية تنسيق العمليات وتوجيه الفرق والوحدات المشاركة بمسرح فعاليات التمرين وميدان الرماية الذي تنفّذ فيه مختلف الأساليب الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له، وذلك بمشاركة المختصين بالخدمات الفنية، والعملياتية، والإدارية الأمنية، والجهات الحكومية المساندة للمهمات الأمنية.



وعقب ذلك، شاهد جوانب من التمارين بميدان الرماية التي تظهر قوة وبسالة أفراد القوات المشاركة من منسوبي مختلف القطاعات الأمنية، وقدرتهم الفائقة على إصابة الأهداف بدقةٍ وكفاءةٍ عالية وفي وقتٍ وجيز، ويهدف التمرين التعبوي المشترك إلى تطوير قدرات قوات الأمن وجاهزيتها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في المحافظة على أمن واستقرار المملكة، وصيانة مكتسباتها، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما من أي تهديدات ومخاطر قد تتعرّض لها بأي شكل من الأشكال، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى التكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ المهمات الأمنية المشتركة، وتطوير قدرات القادة الضباط على التخطيط للعمليات الأمنية في مواجهة الإرهاب بكفاءةٍ عالية وقيادتها ميدانيًا بما ينسجم مع المهارات والقدرات المهنية العالية التي بلغتها قوات الأمن.