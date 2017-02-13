شاهد بالصور.. درس وقصص من القرآن للشيخ المغامسي بقنا محايل

شاهد بالصور.. درس وقصص من القرآن للشيخ المغامسي بقنا محايل

2017/02/13
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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درس ديني وقصص من القرآن للشيخ المغامسي بقنا محايل5
المواطن- حسان الصالحي- محايل

أقام مكتب الدعوة والإرشاد بمركز قنا في محايل عسير، عصر اليوم، درس ديني لفضيلة للشيخ الدكتور صالح المغامسي، بعنوان ”تأملات قرآنية“ وقصص من القرآن الكريم، وسرد بعض القصص من الواقع، والتي كان لها الأثر الإيجابي على الحضور.

وكان في مقدمة الحضور، رئيس مركز قنا، سعد الحياني، ورئيس مجلس الإدارة في المكتب التعاوني بقنا، الشيخ علي آل مطري، ومديري الإدارات الحكومية، والعديد من الشخصيات والمشايخ والأعيان، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

وثمَّن رئيس مركز قنا للشيخ المغامسي، على ما قدّمه من وقفات وقصص كان لها الأثر الإيجابي على الحضور منوهاً بدور المكتب التعاوني على الجهود التي يبذلونها من أجل نشر الثقافة الدينية وتكثيف المحاضرات الهادفة.

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