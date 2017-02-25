شاهد بالصور.. 4 مميزات في واتساب ستوري قد لا تعرفها

المواطن - شريف النشمي - الرياض

بالرغم من حداثة إطلاق خاصية واتساب ستوري كما يطلق عليها، فعّل الكثير من مستخدمي تطبيق المحادثة الشهر واتساب تلك الخاصية بالنشر، وتحديث الحالة بمقاطع وصور متنوعة.

ومع اندفاع الكثير نحو تلك الخاصية أو الميزة، إلّا أن الكثير قد يجهل بعض ما تحتويه حالتي أو واتساب ستوري.

ومن ذلك عدم معرفة تفعيل عداد المشاهدات، وكيفية معرفة هل هناك تحديثات جديدة لجهات الاتصال؟ وكيف يشارك المنشور عبر حالتي إلى الجهات والمجموعات الأخرى؟ وكيفية إخفاء بعض جهات الاتصال من الصفحة الرئيسية لـ واتساب ستوري؟

لمستخدمي الآيفون:

أولًا: لمعرفة تفعيل عداد المشاهدات في واتساب ستوري، عليك الذهاب إلى إعدادات الواتساب، ثم الحساب، ثم الخصوصية، ثم تفعيل مؤشرات القراءة.

ثانيًا: عند رغبتك بإخفاء منشورات بعض جهات الاتصال عن الصفحة الرئيسية، قم بالدخول إلى واتساب ستوري، ثم اضغط على جهة الاتصال التي تريد إخفاءها، ثم حرّك الاسم على اليمين، وسيظهر لك خيار غير مهمة، قم بالضغط عليه.

ثالثًا: لمعرفة إن كان هناك نشاط على الصفحة الرئيسية، ستشاهد وجود علامة زرقاء في أيقونة واتساب ستوري عند وجود منشورات جديدة، وعندما تختفي تلك العلامة، فهذا يعني أنه لا يوجد منشورات لم تشاهدها.

رابعًا: لمشاركة منشورك في واتساب ستوري عبر جهات الاتصال والمجموعات، فإنك تقوم بفتح الصفحة الرئيسية للواتساب ستوري، ثم الضغط على السهم الظاهر يمين المنشور، ثم مشاركته مع الجهات المراد إرساله إليها.