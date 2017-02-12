شاهد.. بالفيديو.. الكاتب #علي_الموسى من #الحد_الجنوبي للمرابطين: الأمان الحقيقي نجده بينكم

المواطن ـ نجران

“هذا واحدٌ من أجمل أيام حياتي”.. هكذا استهل الكاتب الصحفي علي سعد الموسى حديثه من الحد الجنوبي خلال جولة مع وفدٍ إعلامي كبير لمشاركة المرابطين في الحد من رجال حرس الحدود.

وأظهر مقطع فيديو –وثّقته “المواطن“- الكاتب علي الموسى -في اللقاء الذي جمعه بالمرابطين من حرس الحدود على الحد الجنوبي- حاملًا السلاح، ومشددًا على أنه: “لا يوجد ما هو أفضل من أن يقف المرء على الشبر الأخير من أرض الوطن وهو واثق من الأمن والأمان وسط الجنود المرابطين، وكأنني موجود في الرياض أو في أبها.. هذه قيمة وطني”.

وأكّد الموسى على أنه: “لا توجد لدي قضية على وجه الأرض سوى هذا المكان”، معربًا عن امتنانه لإخواننا المرابطين الذين يتحمّلون عنّا كل العناء لنكون نحن في أمن”، وتابع: “أنا لا أستطيع البقاء هنا أكثر من نصف ساعة”.

وأبرز في ختام حديثه قائلًا: “الأمان الحقيقي هو ما نجده بينكم، وما تقدّمونه من حمايةٍ لأبناء هذا الوطن من تصدٍ للعابثين والساعين إلى إفساد الحياة في المملكة عبر تهريب المخدّرات وغيرها إلى مجتمعنا”.