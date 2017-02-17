شاهد بالفيديو ما قاله المغامسي عن الشهداء من محايل عسير

شاهد بالفيديو ما قاله المغامسي عن الشهداء من محايل عسير

2017/02/17
الساعة 2:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المغامسي بجامع الأميرة العنود بمحايل 5

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