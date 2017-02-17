شاهد بالفيديو والصور.. انهيار الحواجز الأسمنتية لوادي أبها تحت مفيض السد

المواطن – سعيد آل هطلاء – تصوير -سعيد مشهور – عسير

رصدت عدسة “المواطن“، ظهر اليوم، انهيار الحواجز الأسمنتية لوادي أبها تحت مفيض السد، في ظل وجود البنية الهشّة لتلك الحواجز.

وأظهر الانهيار عدمَ وجود دعامات أرضية لتلك الحواجز لمنع الانهيارات في ظل غياب الجهات الرقابية عن منفذ المشروع.

وكشفت الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، منذ الثلاثاء الماضي، سوء تنفيذ بعض المشاريع بمدينة أبها وباقي مدن المنطقة.

وينذر وادي أبها بحدوث كارثة لا قدّر الله، يتضرر منها سكان الأحياء الموجودة على ضفاف الوادي ووسط المدنية بسبب مجرى الوادي.

ولعل الجهات صاحبة القرار تلتفت إلى سلبيات هذا المشروع، وتفكر بالحل عاجلاً قبل حدوث الكارثة لا سمح الله.



