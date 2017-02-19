شاهد بالفيديو والصور .. مأدبة القرني في ضيافة أهالي بني مالك وثقيف

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

في رحلة دعوية بداية من محافظة الطائف إلى جنوبها، شرف الشيـخ الداعية الدكتور عائض القرني أهالي مراكز قرى وهجر بني مالك وثقيف، حيث زار خلالها العديد من منازل كبار القبائل؛ للاستجابة لدعوة إلزامية وضيافة وجبة فطور وغداء وعشاء.

وظهر الشيخ الدكتور عائض القرني في العديد من مقاطع الفيديو وهو على موائد الطعام ملماً بمن حوله من أصحاب القرى والهجر جنوب محافظة الطائف والمرافقين له.

وأثنى القرني خلال حضوره لمجالس أهل القرية والقبيلة على هذا الكرم، واصفاً إياه بأبيات جميلة من الشعر، نسبها لصاحب الكرم والعطاء حاتم الطائي والذي عُرف عنه كرمه قديماً، فيما قدم الأهالي للشيخ الوجبات الشعبية المعروفة لديهم كـالعصيدة والمعجونة والعسل والسمن والخبزة والعيش الملبون واللحم، ولبن المواشي وغيرها.

وكان الشيخ عائض القرني قد جال جنوب محافظة الطائف وألقى العديد من المحاضرات الدينية بدأ في أولها ببني مالك بمسجد الفرقان بمنطقة السدين، وبعدها التزم الشيخ القرني بدعوة من أهالي بني مالك وثقيف للضيافة وتقديم وجبات غداء وعشاء شرف فيها العديد من وجهاء القبائل ورموز القرى والهجر جنوب محافظة الطائف.



