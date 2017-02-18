شاهد.. بلدية الدلم تواصل تأمين الأحياء والشوارع عقب السيول الجارفة

المواطن ـ الخرج

أعلنت بلدية الدلم، في محافظة الخرج، عن مواصلة أعمال فرق الطوارئ الميدانية أعمال شفط تجمعات المياه، ونظافة الشوارع والأرصفة من مخلفات السيول.

وأبرزت البلدية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ فرق الطوارئ، تمشّط مركز الدلم، بغية إعادة الأمور إلى طبيعتها، عقب السيول التي مرّت بالمدينة، وتأمين الأحياء والشوارع من المخاطر.

يذكر أنَّ وكيل أمين منطقة الرياض المساعد المهندس محمد الخريف قام بجولة تفقدية للدلم ونعجان، بغية الوقوف ميدانياً على السيول المنقولة التي اجتاحت المدينة، ووجه فرق الطوارئ المساندة للمحور الجنوبي، المتمركزة في بلدية الحلوة، بمساندة بلدية الدلم، في أعمال إزالة تجمعات المياه. كما وجه الفرق الاستشارية التابعة لوكالة الأمانه المختصة بدراسة السيول للتواجد في الدلم، للوقوف عن قرب وتحليل المشكلة وتقديم الحلول.