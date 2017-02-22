شاهد ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا

المواطن ـ وكالات



فشل ريال مدريد في فك شفرة ملعب ميستايا للموسم الثالث على التوالي، وخسر اليوم، الأربعاء، أمام مضيفه فالنسيا، بنتيجة 1-2، في مباراةٍ مؤجلة بينهما من الجولة الـ 16 من الليجا.

وبدأ فالنسيا المباراة بكل قوة بعد أن افتتح باب التسجيل بحلول الدقيقة 5 عن طريق زازا، وذلك قبيل أن يضيف فابيان أوريانا الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط.

وتمكّن كريستيانو رونالدو من تقليص النتيجة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 44 عبر كرة رأسية بصناعةٍ من زميله مارسيلو.

وحاول ريال مدريد العودة بالنتيجة في الشوط الثاني، حيث فرض ضغطًا عاليًا على دفاعات فالنسيا التي نجحت في إيقاف جميع الهجمات، لتنتهي المباراة بفوز الخفافيش.

وتلقى الفريق الملكي خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمّد رصيده عند 52 نقطة، ويبقى في الصدارة متفوقًا بنقطةٍ واحدة عن غريمه برشلونة، لتشتعل المنافسة مجددًا، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ 14.