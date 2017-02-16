شاهد ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

أُقيمت اليوم الخميس مباراتان ضمن افتتاح الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، حيث تغلب التعاون على الفتح بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم في مدينة الأحساء.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 84 من أجل فتح باب التسجيل عن طريق الحسن ندياي بطريقة جميلة، وعزز جهاد الحسين من تقدم التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة الأخيرة من المباراة من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز السكري بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 15 في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

وفي مباراة أخرى، اكتسح الهلال ضيفه الخليج برباعية نظيفة في لقاء أقيم على ملعب الملز، وقدم نجوم الزعيم عرضاً مميزاً في اللقاء، ونجح ليو بوناتيني في تسجيل الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 28 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن الهلال من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عن طريق سلمان الفرج 53، وتمكن كارلوس إدواردو من العودة للتهديف بإحرازه الهدف الثالث للهلال عند الدقيقة 60، وختم ليو بوناتيني رباعية الزعيم برأسية متقنة عند الدقيقة 74، مسجلاً الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز الهلال برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 14 في المركز الثالث عشر.