شاهد ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباريات اليوم الجمعة في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين، حيث فاز النصر على الأهلي 2 ـ 0 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسجل هدفي النصر يحيى الشهري عند الدقيقة الأول من الوقت الإضافي للشوط الأول، ونايف هزازي من ركلة جزاء عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للشوط الثاني.

وتقدم النصر بهذا الفوز إلى المركز الثاني بـ41 نقطة , فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث بـ40 نقطة , وهو مهدد بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فاز الاتحاد على الشباب غداً في ختام مباريات الجولة.

وفي مكة المكرمة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع قاد مهاجم الوحدة مختار فلاتة فريقه لتحقيق فوز مهم وثلاث نقاط غالية في رحلته للهروب من الهبوط بتسجيله هدفي الفوز على الاتفاق ( 2 – 1 ) عند الدقيقتين 41 “ركلة جزاء” , 58 , فيما سجل هدف الاتفاق “حارس الوحدة ” عبدالله العراف بالخطأ في مرماه.

وارتفع رصيد الوحدة بهذا الفوز إلى 16 نقطة وتقدم إلى المركز الـ12 عشر , فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 22 نقطة في المركز الثامن مواصلاً نتائجه السلبية في الدور الثاني الذي لم يحقق فيه الفوز حتى الآن بخسارته 5 لقاءات وتعادل في لقاء واحد.

كما تعادل الفيصلي وضيفه الرائد 1 – 1 اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن الجولة الـ19 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الرائد عن طريق واندر لويز عند الدقيقة السابعة وتمكن محمد مجرشي من إدراك التعادل للفيصلي عند الدقيقة 83 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 23 نقطة والفيصلي إلى 18 نقطة.

دوري جميل