شاهد .. تصوير جوي لحريق دار الأوبرا الكويتية

شاهد .. تصوير جوي لحريق دار الأوبرا الكويتية

2017/02/06
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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#مركز_الشيخ_جابر_الثقافي1

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